 فيفا يحدد موعد الإعلان عن المدن المستضيفة لكأس العالم 2026 - بوابة الشروق
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فيفا يحدد موعد الإعلان عن المدن المستضيفة لكأس العالم 2026

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 16 يونيو 2022 - 3:21 م | آخر تحديث: الخميس 16 يونيو 2022 - 3:21 م

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد الكشف عن المدن المستضيفة لـ كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويلعن فيفا أسماء المدن مساء اليوم، الخميس، في الحادية عشر مساء بتوقيت مصر عبر منصة "FIFA+".

ويقام مونديال 2026 لأول مرة في التاريخ بمشاركة 48 منتخبا، وستكون نهائيات قطر 2022 آخر كأس عالم بمشاركة 32 منتخبا بعدما قرر فيفا زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المسابقة.

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة «CNN» الأمريكية فإن الفيفا يفاضل بين 16 مدينة، ومن التوقع أن تكون معظم المدن في الولايات المتحدة بواقع 10 مدن.

ويظهر من بين الـ10 المدن بعض سبق لها استضافة كأس العالم 1994، مثل بوسطن ودالاس وسان فرانسيسكو وأورلاندو وواشنطن، وتقدمت واشنطن هذه المرة بعرض مشترك مع بالتيمور.

أما في كندا ستكون بين فانكوفر وإدمونتون وتورنتو، وفي المكسيك، فهناك 3 مدن مرشحة أيضا هي جوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري.


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