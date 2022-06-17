تعاون أمني بين تركيا وإسرائيل لإحباط استهداف إسرئيليين بإسطنبول

ذكرت القناة الإسرائيلية (12) أن تل أبيب وأنقرة أحبطتا بالأسابيع الأخيرة عدة هجمات إيرانية ضد إسرائيليين في مدينة إسطنبول.

وقالت القناة، الخميس، إن العمليات التي تم إحباطها شملت عمليات إطلاق نار ومحاولات خطف.

وأضافت أن "الحديث يدور عن بنية تحتية إرهابية واسعة جدًا للإيرانيين خططت لسلسلة من الهجمات منذ عدة أشهر، بالتزامن مع بناء خلايا إرهابية فورية".

وقالت القناة: "بينما سيزيد الأتراك الأمن حول الفنادق والمواقع الترفيهية في إسطنبول، فإن النشاط الرئيسي الذي تشارك فيه العناصر الإسرائيلية على الأرض هو أيضًا تحديد مواقع الخلايا الإيرانية التي لا تزال موجودة ومواصلة محاولاتها لتنفيذ الهجمات".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد صرح قبل يومين "إن على الإسرائيليين الذين يزورون مدينة إسطنبول التركية أن يغادروها في أسرع وقت ممكن".

جاء ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد الماضي، أن قوات الأمن الإسرائيلية أحبطت محاولات إيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية في تركيا، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي المقابل ردت وزارة الخارجية التركية بأن السلطات المختصة في البلاد تتخذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة في إطار آليات التعاون المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وقال حميد جوك ، عضو جمعية وكالات السفر التركية (TÜRSAB) ، أن ما يقرب من 160 ألف سائح من إسرائيل يأتون إلى تركيا في يناير وأبريل، وفقا لموقع "t24" التركي.

وساهم جهاز المخابرات التركي في تحييد عمل المخابرات الإيرانية، بشكل مكثف خاصة بعد

قتل جهاز الموساد الإسرائيلي ، مهندس البرنامج النووي الإيراني ، محسن فهرزاد ، في سيارته في نوفمبر 2020.

وزُعم أن إيران استهدفت رجل الأعمال الإسرائيلي يائير جيلر ، وهو أيضًا مواطن تركي ، انتقاما من عملية الاغتيال هذه ، وأن الغرض من الخطة هو عرقلة العلاقات التركية الإسرائيلية ، التي خطت مؤخرًا خطوات إيجابية.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن خلية الاغتيال المكونة من 9 أشخاص التابعة لجهاز المخابرات الإيرانية كانت تراقب جيلر خطوة بخطوة في منزله ومكان عمله ، بينما تبعهم جهاز المخابرات العسكرية ، وتم نقل رجل الأعمال إلى منزل آمن وتم تدمير خلية الاغتيال.

ونقلت النسخة التركية لموقع "يورو نيوز"، عن البروفيسور علي أوزجان الذي خدم سابقا في الجيش التركي ويدرس حاليا القانون في الجامعات، القول إن إيران كانت نشطة للغاية في تركيا على مدار الأربعين عامًا الماضية ولديها العديد من الخلايا.

وأضاف أوزجان أنه حتى خلال أكثر فترات العلاقات توتراً بين إسرائيل وتركيا ، تبادلت أجهزة المخابرات في هذين البلدين المعلومات بسلاسة.

وأشار إلى أن تركيا ، وخاصة إسطنبول ، هي مركز جذب لعملاء المخابرات في المنطقة بأكملها ، بمن فيهم الروس والأوكرانيون ، وخاصة العملاء الإيرانيين والإسرائيليين ، وحذر من أن وجود كل هؤلاء العملاء يحتمل أن يجلب مشاكل عديدة للبلاد.

فيما أشار الجغرافي الفرنسي جان فرانسوا بيروز ، إلى أنه من الصعب للغاية السيطرة على اسطنبول التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة ، من حيث الأمن ، رغم كثرة الكاميرات الأمنية الخاصة والعامة، وفقا لموقع يورو نيوز.

ويقدر عدد الإيرانيين الذين يعيشون في إسطنبول بحوالي 113 ألف مهاجر ايراني.