بوتين ومحمد بن زايد يلتقيان اليوم قبيل الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورج

صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، بأن رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، سيصل اليوم، إلى مدينة سان بطرسبورج، حيث سيلتقي مع الرئيس فلاديمير بوتين، قبيل الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي.

وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيصل رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، إلى مدينة سان بطرسبورج، يوم 16 يونيو، وسيعقد لقاء مع الرئيس بوتين، صباح هذا اليوم، حيث سيتم بحث المسائل المتعلقة بعمل المنتدى، وكذلك، بالطبع، تطوير العلاقات الثنائية بشكل عام. وبطبيعة الحال، سيتم كذلك، بحث المسائل الملحة، الدولية والإقليمية ذات الصلة"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأشار مساعد الرئيس الروسي، إلى أن محادثات بوتين ومحمد بن زايد ستجري "قبل الجلسة العامة مباشرة".

وأضاف أوشاكوف: "بما أن الإمارات هي الضيف الرئيسي، فسيكون هناك وفد مهم لها بمشاركة وزراء وممثلين عن مجتمع الأعمال".

وأكد المسؤول الروسي، على أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا قائمة على الثقة، التي تكونت لدى الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، قائلاً: "لقد تكونت لدى القائدين علاقة بناءة قائمة على الثقة".

وأشار أوشاكوف، إلى أن المرة الأخيرة التي التقى فيها الرئيسان في سان بطرسبورج كانت في خريف عام 2022، مضيفًا بأن لديهما اتصالات شخصية " كثيرة بما فيه الكفاية".

هذا، وصرح وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، يوم أمس الخميس، بأن الإمارات ترى في روسيا شريكا استراتيجيا.

يذكر أن منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي يعقد في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 يونيو الجاري.

ويركز المنتدى على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى عام 2022، وقطر في عام 2021.