دراسة: العدسات اللاصقة تنشر جزيئات بلاستيك خطرة على العين

كشفت دراسة حديثة عن خطورة استخدام العدسات اللاصقة لفترة طويلة دون تغيير؛ إذ تبين أن العدسات ينبعث منها جزيئات لدائن البلاستيك بكميات كبيرة في العين، بينما لم تتضح تأثير ذلك على جسم الإنسان حتى الآن.



وذكر موقع "ميديكال إكسبرس"، أن تجربة نشرتها جمعية الكيميائيين الأمريكيين، اختبر باحثون خلالها 6 أنواع عدسات لاصقة عند تعرضها للشمس.



ووجد الفريق أن تعرض العدسات اللاصقة للشمس لـ3 أشهر يجعلها باعثة لقطع لدائن البلاستيك شديدة الصغر، بينما لا تكون باعثة للبلاستيك بفترات استخدام أقل.



وقدر الفريق أن العدسة المستعملة تبعث في كل 10 ساعات، 250 من قطع لدائن البلاستيك التي يمكن العثور عليها داخل العينين.



يذكر أن لدائن البلاستيك هي قطع البلاستيك التي يقاس حجمها بالمايكرو متر، وهي قادرة على اختراق معظم أعضاء الإنسان إذ سبق العثور عليها في عينات الدم وعينات حليب الأمهات ولم يتأكد العلماء من درجة المشاكل الصحية التي تسببها بعد.