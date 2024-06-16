تقرير: نتنياهو قلق جدا من قضية الجنائية الدولية

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قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، اليوم، إن قضية المحكمة الجنائية الدولية تثير قلقا كبيرا لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يجري العديد من المناقشات بشأنها.

وأضافت أن جيش الاحتلال وضع توصيات لتقليل الضرر على إسرائيل تشمل إنشاء مستشفيات في غزة وفتح ممرات إنسانية.

وتابعت أن كبار القانونيين بمجلس الأمن القومي والخارجية يعقدون حاليا مناقشات بشأن المحكمة الجنائية الدولية.

كانت القناة الـ13 الإسرائيلية ذكرت نقلا عن مصادر -لم تسمها- أن المحكمة الجنائية الدولية قد تحسم قرارها بخصوص أمر اعتقال نتنياهو خلال 10 أيام.