أنالينا بيربوك تتخلى عن مقعدها في البوندستاج تمهيدا لتولي رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية السابقة، أنالينا بيربوك اليوم الاثنين، أنها ستتخلى عن مقعدها في في البرلمان الألماني (بوندستاج)، تمهيدًا لتوليها منصب رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وأكدت السياسية المنتمية لحزب الخضر على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أنها ستنهي مسيرتها البرلمانية في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وكان قد تم انتخاب بيربوك في وقت سابق من الشهر الجاري لتولي رئاسة أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يتم تنصيبها رسميًا في 9 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويُعد هذا المنصب شرفيًا إلى حد كبير، على عكس منصب الأمين العام للأمم المتحدة الذي يشغله حاليًا أنطونيو جوتيريش.

ومن المقرر أن تتقاضى بيربوك/ 44 عاما/ راتبًا شهريًا قدره 13 ألف يورو (15 ألف دولار)، سيتم دفعه من قبل الدولة الألمانية.

ويشار إلى أن بيربوك تشغل مقعدًا في البوندستاج منذ عام 2013، كما أنها شغلت منصب وزيرة الخارجية في حكومة المستشار السابق أولاف شولتس بين عامي 2021 و2025.