تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، لقاء حواريا بعنوان "دور الإعلام في نشر ودعم الثقافة بالفيوم"، وذلك في تمام الثامنة مساء بعد غد الأربعاء، بمقر مكتبة الفيوم العامة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

يناقش اللقاء أدوار وسائل الإعلام في تشكيل الوعي الثقافي والمجتمعي، وذلك من خلال ما تقدمه من برامج توعوية ومساحات حوارية تسهم في دعم قيم التنوع الثقافي والانتماء، إلى جانب تناول تأثير وسائل الاتصال الحديثة على أنماط التلقي الثقافي، وإمكانية توظيفها في تعزيز الثقافة المحلية.

ينفذ اللقاء بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وتديره ياسمين ضياء مدير فرع ثقافة الفيوم، بمشاركة لفيف من الإعلاميين والصحفيين المهتمين بالشأن الثقافي بالمحافظة.