تشهد مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، طقسًا ربيعيًا معتدلًا يشجّع على التنزه، إلا أن السباحة غير آمنة في شواطئ القطاع الغربي والعجمي نظرًا لارتفاع الأمواج، وهو ما استدعى رفع الراية الحمراء تحذيرًا للروّاد.

وأكد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن شواطئ العجمي مفتوحة لاستقبال المصطافين، لكن يُمنع نزول البحر لخطورة الأمواج، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشار إبراهيم إلى أنه تم رفع الراية الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي، ما يعني السماح بالسباحة المشروطة بالحذر الشديد والالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ.

وأضاف أن الإدارة قررت منع استخدام "البدالات" داخل المياه، وحصر السباحة في المناطق الآمنة المحددة من قِبل فرق الإنقاذ.

وشدد رئيس الإدارة على ضرورة تواجد المنقذين وعمال الأبراج في مواقعهم، والاهتمام بنظافة الشواطئ، وتنظيم صفوف الشماسي، ومتابعة نظافة المياه ورفع المخلفات بشكل فوري.

كما أكد أهمية تثبيت لوحات بأسعار الدخول والخدمات، إلى جانب أرقام الشكاوى، في كل شاطئ لضمان الشفافية وسهولة التواصل مع المواطنين.