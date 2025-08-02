مدبولي يشهد افتتاح إعمار مصر فندق Palace Beach Resort Marassi في مراسي الساحل الشمالي

- مدبولي: الدولة تحرص على تشجيع الاستثمار السياحي خاصة في هذه البقعة الفريدة من أرض مصر لتكون نقطة جذب سياحي واقتصادي على مدار العام

- العبار: المشروع يعكس التزامنا بتقديم تجارب فندقية راقية تعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، مساء اليوم، افتتاح شركة إعمار مصر للتنمية، الرائدة في مجال التطوير العقاري، لفندقها الجديد "Palace Beach Resort Marassi" داخل مراسي الساحل الشمالي، تحت إدارة مجموعة إعمار للضيافة، وباستثمارات تقدر بـ9 مليارات جنيه، ويُعد هذا الفندق هو الحادي عشر ضمن محفظة فنادق مراسي، مما يمثل محطة جديدة في مسيرة "إعمار مصر" الممتدة لأكثر من 18 عامًا في السوق المصرية.

وخلال الافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن تواجده اليوم في هذا الحدث يأتي تأكيدًا على حرص الدولة على تشجيع الاستثمار السياحي، خاصة في هذه البقعة الفريدة من أرض مصر، مما يُعزز فرص استغلال الإمكانات والمزايا الواعدة التي تحظى بها منطقة الساحل الشمالي، سعيًا لتكون نقطة جذب سياحي واقتصادي على مدار العام بأكمله.

ويجسد افتتاح "Palace Beach Resort Marassi" أحدث خطوات إعمار مصر للتنمية، ضمن استراتيجيتها لإعادة تعريف مفهوم السياحة الفاخرة، عبر تقديم تجارب إقامة تضاهي كبرى الوجهات العالمية، حيث تأتي هذه الخطوة في ظل الانتعاش المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في مصر، بدعمٍ من رؤية الدولة لتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية، من خلال الجمع بين ثراء التاريخ وتنوع الطبيعة والتطوير المستمر للبنية التحتية، وفي هذا الإطار، تواصل إعمار مصر للتنمية دورها البارز في دعم هذا القطاع من خلال تقديم مشروعات سياحية متكاملة تواكب أعلى معايير الفخامة، خصوصًا في الساحل الشمالي الذي بات أحد أبرز المقاصد السياحية في المنطقة.

ويعد مشروع "مراسي الساحل الشمالي" مثالًا حيًا على هذا النجاح، حيث لعب دورًا محوريًا في تعزيز حركة السياحة المحلية والدولية، فقد استقطب المشروع أكثر من 4 ملايين زائر خلال عام 2024، إلى جانب أكثر من 30 ألف نزيل فندقي سنويًا، وتضم مراسي الساحل الشمالي ما يزيد على 8 آلاف وحدة سكنية، ويحتضن مجتمعًا حيويًا يضم نحو 21 ألف مقيم.

ويقع الفندق الجديد على مساحة تقارب 140 ألف متر مربع، ويضم 87 غرفة وجناحًا بإطلالات متميزة، بالإضافة إلى 31 فيلا فاخرة، إلى جانب مجموعة من المرافق والخدمات المتكاملة تشمل قاعة اجتماعات، ومطعما شاطئيًا، وصالة رياضية، وحمام سباحة، ومنتجعًا صحيًا (سبا)، وصالون تجميل، لتوفير تجربة إقامة متكاملة بمعايير عالمية.

وأعرب محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، عن اعتزازه بإطلاق الفندق الجديد، قائلًا: "يمثل فندق Palace Beach Resort Marassi خطوة مهمة لنا، ويعكس التزامنا بتقديم تجارب ضيافة فاخرة تعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة، وسنواصل خطتنا التوسعية لتطوير مشروعات نوعية تسهم في دعم القطاع السياحي، وتدفع بعجلة التنمية العمرانية والاقتصادية، وذلك في إطار رؤيتنا لبناء مجتمعات مستدامة ومتكاملة."

وأضاف العبار: "يتميز المشروع بتصميم عصري وخدمات متكاملة تواكب أرقى المعايير العالمية في قطاع الضيافة، ما يجعله وجهة مثالية للزوار الباحثين عن تجربة إقامة فاخرة على شاطئ البحر المتوسط، ومن خلال موقعه المتميز داخل مشروع مراسي؛ يسهم الفندق في استقطاب شرائح جديدة من السياح المحليين والدوليين، ويعزز من مكانة الساحل الشمالي كأحد أبرز الوجهات السياحية في الشرق الأوسط."

ويتجلى ذلك بوضوح في التطور الكبير الذي يشهده مشروع مراسي الساحل الشمالي من حيث المرافق والخدمات المقدمة، بما يعكس التزام "إعمار" بمعايير الفخامة، حيث يضم أكثر من 500 منشأة تجارية، 60% منها تعمل في قطاع التجزئة، بالإضافة إلى 17 منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، و50 حمام سباحة، و267 مرسى لليخوت.

ويمتد المشروع على مساحة شاسعة تبلغ 6.5 مليون متر مربع، تشغل المساحات الخضراء المفتوحة منها 4.1 مليون متر مربع، بما يعادل 63% من إجمالي المساحة، إلى جانب شاطئ بطول 6.5 كيلومتر، وممشى مائي بطول 16 كيلومترًا.

كما يضم المشروع 1600 وحدة فندقية (Keys)، بالإضافة إلى ملعب جولف، ومرافق ترفيهية ورياضية متكاملة، ما يجعله وجهة سياحية متكاملة تلبي تطلعات الزوار بمختلف اهتماماتهم