أكد أحمد حسام ميدو، ثقته الكاملة في قدرة منتخب مصر على الظهور بشكل قوي خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن وجود مدرب وطني بحجم وقيمة حسام حسن يمنح الفراعنة أفضلية كبيرة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية“مهما قلل البعض من مصر، إلا أننا نمتلك القدرة على الظهور بشكل مميز، خاصة في وجود مدرب وطني يمتلك شخصية قوية وخبرة كبيرة مثل حسام حسن”

وانتقد ميدو التصريحات التي أدلى بها مدرب منتخب كوت ديفوار ضد منتخب مصر، واصفًا إياها بـ”الكارثية”، مؤكدًا أنها تعكس عدم احترام لتاريخ وحجم منتخب مصر القاري.

وأضاف: “أثق في قدرة المدير الفني حسام حسن واللاعبين على تخطي عقبة السنغال في نصف النهائي، فالمنتخب يضم عناصر مميزة وقادرة على تحمل المسؤولية في المباريات الكبرى”.

واختتم ميدو تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر دائمًا ما يظهر بشخصية البطل في المواقف الصعبة، مشيرًا إلى أن الدعم الجماهيري سيكون عاملًا حاسمًا في مشوار الفريق نحو تحقيق هدفه.