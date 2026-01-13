معاريف: سلاح الجو الإسرائيلي يرفع حالة التأهب تحسبا لهجوم أمريكي على إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية برفع حالة التأهب في سلاح الجو الإسرائيلي والاستخبارات العسكرية (أمان) وقيادة المنطقة الشمالية تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.

وقالت "معاريف" في تقرير لها مساء الثلاثاء نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية إنه لم تتخذ حاليا قرارات بتغيير وضع الجاهزية في الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

ولكنها أشارت إلى أن "سلاح الجو وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وقيادة المنطقة الشمالية رفعت حالة التأهب".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي "يواصل متابعة التطورات في إيران بحذر شديد تحسبا لأن يشنّ الجيش الأمريكي هجومًا على طهران".

واعتبرت الصحيفة أنه لم يعد هناك مجال للتساؤل حول ما إن كانت واشنطن ستهاجم إيران عسكريا "بل كيف ومتى".

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي يجري في هذه المرحلة تعاونا مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم).