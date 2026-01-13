انطلاق العرض الخاص لفيلم ده صوت إيه ده؟ بحضور أشرف عبدالباقي وأبطال العمل

انطلق منذ قليل العرض الخاص لفيلم «ده صوت إيه ده؟» بحضور صُنّاعه، وذلك في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

وحضر العرض فريق العمل بالكامل، في مقدمتهم الفنان أشرف عبدالباقي، ومحمود ماجد، والموسيقار محمد نوارة، والملحن إيهاب عبد الواحد، ومخرج الفيلم محمد ربيع.

وكان الفنان هشام ماجد قد حرص على دعم شقيقه محمود ماجد في هذه التجربة، وطرح منذ يومين البرومو الخاص بالفيلم عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، وعلّق قائلًا: «انتظروا رحلة غنائية غريبة وممتعة في نفس الوقت.. فيلم (ده صوت إيه ده) يوم 13 يناير على قناة إنه علي يوتيوب».

وظهر الفنان أشرف عبدالباقي في البرومو الترويجي للفيلم بشخصية كاهن، كما يشارك الملحن إيهاب عبد الواحد بالظهور بشخصيته الحقيقية كملحن ضمن أحداث العمل، في إشارة مباشرة إلى الطابع الكوميدي الموسيقي الذي يميز الفيلم.