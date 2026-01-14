تورينو يتأهل لمواجهة إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

تغلب نادي تورينو على مضيفه، روما، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

المباراة التي أُقيمت على ملعب الأولمبيكو، الخاص بنادي روما، جاءت أحداثها جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من تورينو.

وتمكن تورينو من التقدم في النتيجة بالدقيقة 35، عن طريق اللاعب تشي أدامز، فيما أدرك روما التعادل عن طريق اللاعب، ماريو هيرموسو، بأسيست من ليون بايلي.

ونجح تشي أدامز في تسجيل الهدف الثاني له ولتورينو، في الدقيقة 52، قبل أن يعود روما ويدرك التعادل مُجددًا عن طريق اللاعب، أنطونيو أرينا في الدقيقة 81.

وفي 90، نجح تورينو في تسجيل الهدف الثالث، الذي يقود الفريق للتأهل، وذلك عن طريق اللاعب التركي، إميرهان إلخان.

وبتلك النتيجة، يتأهل تورينو إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، حيث يواجه إنتر ميلان، الذي فاز على فينيزيا بخمسة أهداف مقابل هدف، في الدور ربع النهائي.