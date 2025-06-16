زيلينسكي يطالب خلال زيارته لفيينا بفرض المزيد من العقوبات على روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجموعة السبع إلى زيادة الضغط على موسكو، لتعزيز احتمالات وقف إطلاق النار على الأقل وسط استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، اليوم الاثنين، أثناء لقائه بالقادة النمساويين خلال توقفه في فيينا قبل توجهه إلى قمة مجموعة السبع في كندا، "إنه من الضروري فرض المزيد من العقوبات، لا سيما على الطاقة والأصول المجمدة".

كما أعرب الرئيس الأوكراني أيضا عن ثقته في أن واشنطن ستواصل تزويد كييف بالأسلحة. وقال: "نحن نتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المساعدات العسكرية والأسلحة التي نحن مستعدون لشرائها ".

وأضاف زيلينسكي، "يجب العمل على ضمان استمرار التحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا".

وقالت الحكومة في فيينا في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن زيلينسكي سوف يزور النمسا اليوم، وسوف يستقبله الرئيس أليكسندر فان دير بيلين برماسم عسكرية.

وبعد إجراء محادثات وعقد مؤتمر صحفي مع فان دير بيلين، من المقرر أن يلتقي زيلينسكي المستشار كريستيان شتوكر.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها زيلينسكي للنمسا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وفي حين أن النمسا ليست عضوا بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وتعتبر نفسها محايدة عسكريا، فهي لا تدعي الحياد السياسي.

وأفادت وزارة الخارجية النمساوية بأن البلاد جمعت مساعدات مالية وإنسانية ثنائية لأوكرانيا والدول المجاورة المتضررة بقيمة 300 مليون يورو تقريبا "347 مليون دولار".

وانتقد حزب الحرية اليميني المتطرف المعروف بموقفه الموالي لروسيا،، زيارة زيلينسكي ووصفها بأنها انتهاك لحياد النمسا.

وبعد محطته في النمسا، سوف يتوجه زيلينسكي لحضور قمة مجموعة السبع في كندا حيث من المقرر أن يعقد اجتماعا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.