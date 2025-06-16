 الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة تمارس البلطجة وتخالف القوانين الدولية بالسماح لإسرائيل بالاعتداء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة تمارس البلطجة وتخالف القوانين الدولية بالسماح لإسرائيل بالاعتداء

الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان
الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان

نشر في: الإثنين 16 يونيو 2025 - 8:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 يونيو 2025 - 8:32 ص

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الولايات المتحدة تمارس البلطجة بالسماح لإسرائيل بالاعتداء علينا، مشددا على أنه لا يحق لأحد سلب إيران حقها بالانتفاع بالطاقة النووية.

وقال بزشكيان: "لا نسعى لامتلاك السلاح النووي بناء على سياسات المرشد الأعلى في إيران وهذا اعتقاد راسخ لدينا".

وأضاف الرئيس الإيراني أنه "لا يحق لأحد أن يسلبنا حق الانتفاع بالطاقة النووية والأبحاث التي تصب في مصلحة شعبنا"، مضيفا أنه "لم نكن نحن من ترك المفاوضات وما نطالب به هو حقنا القانوني".

وقال الرئيس الإيراني في كلمة له من داخل البرلمان إن "العدو لا يمكنه إبعادنا ولا إسكات شعبنا عبر القتل والاغتيال، والأعداء يخشون من أولئك الذين يملكون الوعي والمعرفة والصلابة".

وشدد بزشكيان من داخل البرلمان على أنه "نحن لم نكن نسعى للحرب، ولم نكن من بدأها.


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