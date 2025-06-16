ميدو: الأهلي أهدر فرصة التأهل في المونديال

أكد أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك أن النادي الأهلي أهدر فرصة التأهل من مجموعته في كأس العالم للأندية 2025، بعد التعادل مع إنتر ميامي الأمريكي.

وتعادل النادي الأهلي سلبيًا مع إنتر ميامي الأمريكي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب هارد روك، صباح أمس الأحد، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات للتلفزيون السعودي: "النادي الأهلي أهدر فرصة التأهل من مجموعته في كأس العالم للأندية بالتعادل مع إنتر ميامي الأمريكي".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "جماهير الأهلي تتمنى بالتأكيد أن يتعادل بورتو مع بالميراس، حتى تعود فرصهم في التأهل من جديد، وأنا لا أتمنى أي شيء".

ويواجه نادي بورتو البرتغالي فريق بالميراس البرازيلي في الواحدة فجر اليوم الإثنين، على ملعب ميتلايف، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرق إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.