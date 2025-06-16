مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لحرب طويلة وشاملة

قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني العميد أحمد وحيدي، إن طهران مستعدة لحرب طويلة وشاملة، مشيرًا إلى إدخال «ابتكارات جديدة» إلى الميدان قريبًا.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لوكالة «تسنيم» للأنباء، مساء الاثنين: «درسنا جميع الاحتمالات، وأعددنا أنفسنا لأي ظروف في الحرب».

وسخر من الأنباء الإسرائيلية المتداولة بشأن تقليص مخزون الصواريخ الإيرانية، قائلًا إن «طهران لم توظف قدراتها الصاروخية استراتيجيًا بشكل كافٍ بعد».

وأشار إلى أن إيران تعتزم إدخال معداتها الحديثة إلى الميدان، متى ما رأت ذلك مناسبًا، لافتًا إلى إمكانية الاستعانة بصواريخ جديدة.

وواصل: «لا نخشى إطالة أمد الحرب، وفي الأيام المقبلة سيشهد العالم ما تقدمه إيران من ابتكارات في الميدان».

واختتم: «أيدينا مفتوحة لإضعاف الكيان الصهيوني، وفي المستقبل القريب سيرى الجميع ما هي القدرات والقوة التي تمتلكها القوات المسلحة الإيرانية في مختلف المجالات».

ودخلت المواجهة بين إسرائيل وإيران يومها الرابع الذي شهد هجوما جديدا وصفته طهران بأنه «الأقوى والأكثر تدميرا»، في حين أكدت مصادر إسرائيلية مقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

ورصدت وسائل إعلام إسرائيلية الدمار الواسع الذي أحدثته الصواريخ الإيرانية في مناطق مختلفة من بينها تل أبيب وحيفا، وقالت إن السلطات تحقق في «حادث خطير» وقع داخل غرفة محصنة في بيتح تكفا وسط إسرائيل.

وتحدث مسئولون بوزارة الدفاع الإسرائيلية عن تقليص مستمر للقوات في غزة، لتعزيز الحدود الشمالية والشرقية خشية تدخل مجموعات موالية لإيران.

في المقابل، وفي تطور يعكس اتساع دائرة القصف، استهدف الجيش الإسرائيلي مطار مدينة مشهد في أقصى شمال شرق إيران، وقال إنه وجه ضربات لمقر وزارة الدفاع ومنشآت تطوير أسلحة نووية، ومخازن وقود في طهران.