نجمة يد الأهلي تتحدث عن مسيراتها الاحترافية والتجربة الجزائرية

تحدثت رحاب جمعة، لاعبة المنتخب الوطني لكرة اليد للسيدات، والمحترفة بفريق سامبر الفرنسي، عن رحلتها مع كرة اليد، ومشوارها في الاحتراف، مشيرة إلى أنها طالبت أكثر من مرة بإنشاء منتخب لسيدات الفراعنة.

وقالت رحاب، في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الاثنين عبر قناة الأهلي: "بدايتي كانت في نادي ناصر بالكيت كات ومن ثم مركز شباب الساحل، قبل أن انضم للنادي الأهلي واللي استمريت بين صفوفه 7 سنوات، ومن ثم كان احترافي في الجزائر والدوري الدنماركي والفرنسي".

وأوضحت: "خطوة انتقالي للجزائر كانت الأصعب في مسيرتي، الأهلي لم يمانع في رحيلي لأنها كانت رغبتي، تواصل معي أحد أعضاء القلعة الحمراء في ذلك الوقت وطلب مني الاستمرار وعرض علي زيادة المقابل المادي الخاص بي، لكني أكدت له أني أريد الاحتراف".

وعن عودتها إلى النادي الأهلي، ردت قائلة: "الأهلي بيتي وله الفضل علي ولو طلبني اليوم سوف أعود على الفور، لكني أريد الاستمرار في الاحتراف بكل تأكيد، النادي به فريق على مستوى عالي جدًا ولديه ناشئات يمتلكن موهبة كبيرة قادرون على مواصلة سلسلة النجاحات للنادي خلال الفترة المقبلة".

وتابعت لاعبة المنتخب الوطني: "أنا محترفة من سن 18 سنة وبلغ عمري 25 عامًا، وتعبت كثيرًا، وأتمنى التكريم بالمشاركة مع الفراعنة في البطولات الدولية".

وأضافت: "تواصلت أكثر من مرة مع العديد من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة اليد السابق والماضي، لكن الوعود لم تفعل".

وعن ارتداء رقم 74 في فريقها بالنادي الفرنسي، أوضحت "طلبت ارتداء الرقم تخليدًا للشهداء ولجماهير النادي الأهلي العظماء، الذين دائمًا ما يكونوا أكبر داعم لي من أجل مواصلة التألق".

وكانت رحاب قد أعلنت من قبل في تصريحات خاصة لـ "الشروق"، موافقتها على التجنيس بجنسية دولة أخرى لتلعب لمنتخبها بعد تجاهل المسؤولين عن إنشاء منتخب أول لسيدات كرة اليد.