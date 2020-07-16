أوساط اقتصادية ألمانية تدعو لاتفاق أوروبي سريع على خطة التعافي الاقتصادي لما بعد أزمة كورونا

قبل القمة الوشيكة للاتحاد الأوروبي، دعت أوساط اقتصادية ألمانية لاتفاق سريع على الخطة التي تقدر بمليارات اليورهات من أجل التعافي الاقتصادي بعد انتهاء أزمة كورونا.



وقال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية يواخيم لانج اليوم الخميس إن ذلك يعد "الشرط المحوري من أجل تحفيز عملية التعافي الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي في الوقت المناسب".



ويتوقع اتحاد الصناعات الألمانية انكماشا اقتصاديا لهذا العام بنسبة تصل إلى 9 بالمئة في الاتحاد الأوروبي.



ولكن التوقع الرسمي يبلغ 3ر8 بالمئة، ويعني ذلك أسوأ ركود في تاريخ الاتحاد الأوروبي.



وسوف يتشاور رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في القمة المنتظرة غدا الجمعة، والتي تستمر لمدة يومين، بشأن برنامج إعادة الإعمار الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو. ولكن التفاصيل لا تزال موضع خلاف.