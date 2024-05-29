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أعداد جريدة الشروق
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بلاتر: تنظيم مصر لكأس العالم يعتمد على الأصوات العربية

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 2:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 2:33 ص

تحدث السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، عن إمكانية تنظيم مصر لبطولة كأس العالم في المستقبل.

وقال بلاتر في تصريحات تليفزيونية: "تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لن يكون أمرا سهلا، والأمر ليس له علاقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وربما لا نعود إلى أوروبا في المستقبل لتنظيم المونديال، لكن تنظيم مصر لكأس العالم يعتمد على الأصوات العربية".

وأضاف: "مصر لابد أن يكون لديها الصبر للعمل لعدة سنوات حتى تكون جاهزة لاحتضان كأس العالم".

واختتم: "لن أكون سعيدا حين يتم اختيار مصر لاستضافة المونديال في المستقبل وأنا لست رئيسا للفيفا"


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