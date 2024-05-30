بدأت عملية تقديم طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجراؤها في 28 يونيو.

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي في مؤتمر صحفي، الأربعاء، "في هذه الظروف الحساسة التي تعد نقطة تحول في تاريخ إيران، وعلى الرغم من هذه الخسارة الكبيرة، لم يحدث أي اضطراب في حكم البلاد بتوجيهات من قائد الثورة (علي خامنئي) والدستور".

وأوضح وحيدي أن عملية التسجيل للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة بدأت بتقديم طلبات المرشحين، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأضاف أن "عملية التسجيل للانتخابات الرئاسية ستستمر 5 أيام، وستخصص 7 أيام لفحص مؤهلات المرشحين، و14 يوما للحملات الانتخابية".

وأعرب عن أمله في أن تجري الانتخابات في أجواء آمنة ومنافسة شديدة ومشاركة واسعة.

وفي 20 مايو الجاري، أعلن التلفزيون الإيراني وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية يوم 19 من الشهر نفسه، بمحافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب) أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود، بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف.

ووفقا للدستور الإيراني، على الهيئة المكونة من رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس اتخاذ الترتيبات اللازمة لانتخاب الرئيس الجديد خلال 50 يوما على الأكثر في حالة وفاة الرئيس الحالي.

وحتى الآن أعلن وزير الصحة السابق الإصلاحي مسعود بيزشكيان، والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي المحافظ سعيد جليلي، ونائب الرئيس السابق محمد رضا ميرتاجديني، أنهم سيتقدمون للترشح.