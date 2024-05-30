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الأحد.. افتتاح عرض الأرتيست على مسرح الهناجر

عرض الأرتيست
عرض الأرتيست
إيناس العيسوي:
نشر في: الخميس 30 مايو 2024 - 6:26 ص | آخر تحديث: الخميس 30 مايو 2024 - 6:50 ص

يفتتح مركز الهناجر للفنون عرضه المسرحي "الأرتيست"، تأليف وإخراج محمد زكي، وذلك في الثامنة مساء الأحد المقبل على مسرح الهناجر بأرض أوبرا القاهرة.

يناقش العرض معاناة الممثل بشكل عام، وهو مستوحى من قصة الفنانة زينات صدقي، التي تُعد رمزًا للممثل، والمعاناة التي عاشتها بسبب الفن.

يشارك في بطولة العرض عدد من الفنانين، منهم هايدي عبد الخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور.

الديكور من تصميم فادي فوكيه، والأزياء من تصميم أميرة صابر ومحمد ريان، والمكياج من تنفيذ إسلام عباس.

شارك في التأليف أسماء السيد، ويقوم بدور المخرج المساعد محمود حلواني، بمساعدة أحمد شبل ومروة حسن، والمخرجان المنفذان هما ياسر أبو العينين وخالد مانشي.


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