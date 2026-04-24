مدرب الجونة: هدفنا الحصول على مركز متقدم

أعرب أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق الجونة عن سعادته بالانتصار الذي تحقق على حساب فاركو في بطولة الدوري المصري، مشيرًا إلى أن فريقه كان قريبا من التواجد في مجموعة البطل.

وقال في تصريحات للإعلامي أمير هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: لدينا دوافع كبيرة في تحقيق نتائج جيدة، والحصول على مركز متقدم، واللاعبين نجحوا في تقديم مستوى مميز وحقق الجونة انتصارات هامة.

وأضاف: مجموعة تحديد فرق الهبوط تلعب مباريات أكثر من مجموعة البطل، ولابد أن يكون الموضوع منصف، ونتمنى تلافي الأمور مستقبلا، وأتمنى أن تكون النسخة المقبلة من بطولة الدوري طبيعية، وكل فرق تلعب نفس عدد المباريات.

وحول موقف الحارس محمد علاء، قال بيبو: لا يوجد أي أمور رسمية حاليًا وكل الأمور كانت مطروحة في بداية الموسم الجاري، وإدارة الجونة كان لديها ترحيب شديد بانتقاله لأي نادٍ في الصيف الماضي".

وتابع: إدارة النادي رحبت ببيع علاء مقابل 20 إلى 25 مليون وقتها، وكانت المفاوضات موجودة بالفعل، وكانت هناك عدة عروض بينها سيراميكا كليوباترا، وحاليا لا يوجد لدينا أي عرض رسمي لضم الحارس".

وأشاد مدرب الجونة، بالحارس محمد علاء الذي يقدم مستوى مميز خلال منافسات بطولة الدوري المصري.