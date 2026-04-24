سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل فريق اتحاد العاصمة، الذي سيواجه الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية الشهر المقبل، إلى نهائي كأس الجزائر اليوم الجمعة.

وفاز اتحاد العاصمة على مضيفه شباب باتنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وتقدم السنغالي إيمي تندينج لصالح اتحاد العاصمة في الدقيقة 11، ثم تعادل طارق غيتوت لباتنة بالدقيقة 41.

وبعدما سيطر التعادل على الـ90 دقيقة لجأ الفريقان للوقت الإضافي الذي فيه سجل محمد بودربالة الهدف الثاني لاتحاد العاصمة في الدقيقة 99، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 120.

يذكر أن اتحاد العاصمة سيواجه الزمالك في الجزائر أولا، بجولة الذهاب للمباراة النهائية، قبل أن يتقابلا إيابا يوم 16 مايو في القاهرة.