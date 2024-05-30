الرئيس الصيني يدعو لعقد مؤتمر سلام دولي بشأن الشرق الأوسط



دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس، إلى عقد مؤتمر سلام "واسع النطاق" لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، محذرا من أن العدالة في الشرق الأوسط لا يمكن أن "تغيب للأبد".

وقال شي في افتتاح منتدى التعاون الصيني العربي في بكين، إن "الشرق الأوسط أرض تتمتع بآفاق واسعة للتنمية لا ينبغي للعدالة أن تغيب إلى الأبد"، داعيا إلى عقد "مؤتمر سلام دولي أوسع نطاقا وأكثر موثوقية وفعالية".

وأكد الرئيس الصيني أن الالتزام بحل الدولتين يجب ألا يتأرجح حسب الأهواء عند حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وفقا لوكالة شينخوا الصينية للأنباء.

وأعلن شي جين بينج أن الصين ستستضيف القمة الصينية-العربية الثانية في عام 2026، ما سيعد علامة فارقة أخرى في مسيرة العلاقات الصينية-العربية.