المغرب يسجل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16 ألفًا و545 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الخميس، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 263.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 144 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 13 ألفًا و965.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 585 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 13 مليون إصابة.