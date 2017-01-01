مقتل وإصابة شقيقين إثر مشاجرة على قطعة أرض غربي الإسكندرية

لقى (محمود.ع)، مصرعه، متأثرًا بإصابته بجروح طعنية في البطن والصدر، وأصيب شقيقه (خليل) بجروح في مختلف أنحاء الجسم، جراء مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء، بينهما وبين 3 أشخاص "أبناء عمومتهم"، بجوار استاد حرس الحدود، الكائن في منطقة المكس، غربي الإسكندرية، إثر خلافا وقع بينهم على قطعة أرض.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي حول نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين 5 أشخاص من عائلة واحدة، خَلَفت قتيل ومصاب.

وبانتقال المباحث إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص نشوب مشاجرة بين "محمد.م"، وشقيقاه "محمود"، و"مصطفى"، طرف أول، وبين "خليل.ع"، وشقيقه "محمود"، طرف ثانِ، أسفرت عن مقتل الأخير، وتم نقله لمشرحة الإسعاف في منطقة كوم الدكه، وإصابة شقيقه، نُقِل للعناية المركزة بحالة حرجة.

كشفت التحريات الأولية، أن الطرفين أبناء عمومة، ونشبت مشاجرة بينهم إثر خلاف على قطعة أرض، اعتاد والد الطرف الأول ركن سيارته بها أمام مطعم يملكه.

وبتقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين الـ3، والتحفظ عليهم، وتحريز الأسلحة البيضاء المستخدمة في الحادث، وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.