أوكرانيا تسجل 737 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة

سجلت أوكرانيا 737 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و243 ألفا و605 أشخاص.

وأشارت وزارة الصحة الأوكرانية - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الجمعة - إلى أنه تم تسجيل أيضا 17 حالة وفاة، على مدار أمس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 52 ألفا و702 حالة، حسبما ذكرت صحيفة /كييف بوست/ الأوكرانية.

وأضافت أنه خلال الفترة نفسها، تماثل 616 شخصا للشفاء، ليصل تراكمي المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليونين و180 ألفا و281 شخصا.