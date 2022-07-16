الأحزاب الإيطالية تدرس مستقبل حزب خمس نجوم فيما تلوح في الأفق أزمة سياسية



ألمحت الأحزاب السياسية الإيطالية المختلفة إلى نواياهانياتها اليوم السبت فيما تستعد جميع الأحزاب ليوم الأربعاء المقبل، الذي سيكشف فيه رئيس الوزراء ماريو دراجي ما إذا كان يعتزم البقاء في المنصب وكيفية ذلك بعد تقلقل شديد في الائتلاف الحكومي.



ويرأس دراجي ائتلافا يضم شريحة عريضة من الأحزاب منذ فبراير 2021. ووهي أحزاب غالبا ما لا تتعاون معا، لكنها تجمعت لإظهار الوحدة وسط جائحة كورونا.



ومع ذلك تعرض هذا التعاون لضربة أمس الأول الخميس عندما رفض حزب حركة خمس نجوم الشعبوي التصويت على إجراء بشأن مساعدات للشركات والأسر التي تتضررت جراء الحرب في أوكرانيا.



وكان يُنظر إلى القرار باعتباره تصويتا على الثقة ويعني إضرارا بالائتلاف الذي ترددت حزب حركة خمس نجوم فيه في توجيه انتقاد شديد لروسيا وسط غزوها لأوكرانيا.