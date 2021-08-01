تركيا: ترحيل 138 مهاجرا أفغانيا غير نظامي

قامت السلطات التركية، اليوم الأحد، بترحيل 138 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية الأفغانية إلى بلادهم، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وتم ترحيل المهاجرين من مطار "جنكيز طوبل" في ولاية قوجا إيلي الواقعة شمالي غرب تركيا، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفغانية.

وكانت فرق الأمن، ألقت القبض على المهاجرين في قوجا إيلي والولايات المجاورة لها، وسلمتهم إلى مديرية الهجرة.

جدير بالذكر أنه قد تم منذ مطلع العام الجاري، ترحيل ألفين و688 مهاجرا غير نظامي من قوجا إيلي، على متن رحلات طيران "شارتر".