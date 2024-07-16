أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 561 ألفا و400 جندي منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 561 ألفا و400 جندي، بينهم 1110 جنود لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8227 دبابة، منها 13 دبابة أمس الاثنين، و15862 مركبة قتالية مدرعة و15368 نظام مدفعية و1119 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و892 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 361 طائرة، و326 مروحية، و12193 طائرات مسيرة، و2398 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و20680 من المركبات وخزانات الوقود، و2577 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.