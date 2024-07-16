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تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة، فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2024.

-وجاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات. ارتفعت أسعار البطاطس جنيها لتتراوح بين 13 إلى 20 جنيها.

انخفضت أسعار البصل 50 قرشا ليتراوح الكيلو بين 4 إلى 8 جنيهات. ارتفعت أسعار الكوسة جنيها لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات. استقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 16 إلى 20 جنيها.

وتراجع سعر الباذنجان البلدى جنيها ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

تراجع سعر الفلفل الرومي جنيهين ليترواح بين 6 إلى 8 جنيهات.

انخفض سعر الفلفل الحامى 2.5 جنيه ليتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات. وانخفض سعر الخيار البلدي جنيها ليتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.

زادت أسعار البامية جنيهين لتترواح بين 20 إلى 32 جنيها.

- وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقرت أسعار البرتقال الصيفي ليترواح بين 6.5 إلى 8 جنيهات.

استقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

تراجع سعر العنب البناتى 3جنيهات ليترواح بين 17 إلى 30 جنيها.

صعد سعر التفاح البلدي 4 جنيهات ليترواح بين 15 إلى 35 جنيها.

ارتفع أسعار التين البرشومي جنيهين ليتراوح بين 15 إلى 27 جنيها.

ارتفع سعر الجوافة جنيهين ليترواح بين 14 إلى 20 جنيها للكيلو.

وزاد سعر الكانتلوب جنيها ليترواح بين 10 إلى 14 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار المانجو البلدى لتترواح بين 15 إلى 18 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

واستقر سعر الخوخ البلدى ليتراوح بين 20 إلى 50 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة.