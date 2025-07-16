يامال يحتفل بتمديد عقده مع برشلونة والقميص 10

بعد توقيع النجم الشاب لامين يامال، عقده الجديد مع نادي برشلونة في 27 مايو الماضي والمستمرحتى يونيو 2031، سيعود لامين يامال بعد ظهر اليوم إلى كامب نو لتكرار الحدث مرة أخرى.

كشفت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن إعادة الاسباني الشاب لامين يامال، لإقامة مراسم تمديد عقده في كامب نو، لكن هذه المرة مع حضور عائلته بالكامل بما فيهم جدته فاطمة وشقيقه كين الذين لم يحضروا في 27 مايو.

وأضافت رغم أن عقده الجديد، تم توقيعه في مايو الماضي، لكنه دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، تزامنًا مع بلوغه سن الرشد (18)، وهو العقد الذي جعله من أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق، نظرًا لتأثيره الإيجابي رغم صغر سنه.

وأشارت الصحيفة إلى إن الصورة التي التقطها اليوم الاربعاء مع رقم 2031 إلى جانب الرئيس خوان لابورتا ستظهر لأول مرة وسيقام الحدث بعد الظهر، حيث سيتدرب لامين مع زملائه في المدينة الرياضية صباحا في الحصة التدريبية الرابعة لهذا الأسبوع، بعد حصة يوم الاثنين وحصة يوم الثلاثاء المزدوجة.

وختمت الصحيفة إنه من المقرر بعد ظهر اليوم أنه سيتم الكشف أخيرًا عن أن لامين يامال سيرتدي القميص رقم 10 في الموسم المقبل، بعد رحيل أنسو فاتي إلى موناكو الفرنسي .

ولمح لامين نفسه بذلك حيث كان يعطي إشارات عبر حسابه على "إنستجرام"، من خلال نشر صور لرموز برشلونة العظماء الذين ارتدوا الرقم 10 مثل مارادونا ورونالدينيو وميسي، وفي حالة الأرجنتيني الصورة الأسطورية التي يظهر فيها ليو ميسي مع لامين كطفل يستحم في حوض الاستحمام.