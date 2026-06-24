أشاد مصطفى عبد الرؤوف زيكو، لاعب منتخب مصر، بسلوكيات محمد صلاح، قائد الفراعنة، داخل وخارج الملعب، خلال معسكر الفريق في بطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بالتعادل مع بلجيكا، بهدف لمثله، ثم الفوز على نيوزيلندا، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال مصطفى عبد الرؤوف زيكو في تصريحات لقناة أون سبورت: "محمد صلاح يمنحني ثقة كبيرة في الملعب".

وأضاف: "في مباراة نيوزيلندا لم أكن موفقًا، لكنه كان يتحدث معي في كل تمريرة.. قام لي بتمريرة لم أحسن استغلالها، لكنه نظر لي وقال إنه هو المخطئ وليس أنا".

وتابع: "صلاح في الملعب مختلف تمامًا، يمنحنا دفعة معنوية كبيرة.. في مباراة بلجيكا كانت أريد مراوغة الدفاع، لكنني كنت أخشى من خسارة الكرة، فجاء لي وقال لا تخف، قم بفعل ما تريد".

وأتم مصطفى عبد الرؤوف تصريحاته قائلًا: "صلاح يضحك مع الجميع، "بيقعد يهزر وينكشنا كلنا ومبيسيبش حد في حاله".. هو إنسان جميل، ولا يجعلنا نشعر بأنه أسطورتنا.. دائمًا ما أناديه باسم الأسطورة".