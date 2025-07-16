رئيس المجلس القومي للبحوث: بداية البحث العلمي بمصر تعود لعام 1939

قال الدكتور ممدوح معوض رئيس المجلس القومي للبحوث، إن المركز التابع لوزارة التعليم العالي هو أكبر مركز بحثي في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحياة اليوم» الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة «الحياة»، عُرضت مساء الأربعاء، أن بداية البحث العلمي في مصر تعود إلى عام 1939 وقت حكم الملك فاروق.

وأوضح أنّ الملك فاروق كان قد أصدر مرسومًا في ذلك الوقت بإنشاء مركز فؤاد الأول الأهلي للبحوث، وجرى بعد ذلك تغيير اسم المركز إلى المعهد القومي للبحوث عام 1953، ثم إلى المركز القومي للبحوث في 1956.

وأشار إلى أنّ المركز بدأ عمله بأربع شُعَب وهي ما يُطلق عليها حاليًّا معاهد، في حين ارتفع عددها حاليا إلى 14 معهدًا تضم 109 أقسام، تنبثق منها بجانب ستة مراكز تميز في تخصصات مختلفة تحتاجها الدولة.

وأفاد بأن مراكز التميز تعمل بتخصصية واحترافية، ويتم التركيز على المجالات المختلفة، مثل مركز الفيروسات وإنتاج اللقاحات ومركز التغيرات المناخية ومركز إنتاج المواد المتقدمة والنانوية.

وأكد أن المركز المعني بالتغيرات المناخية يشارك في قمة المناخ بشكل سنوي من خلال مخرجات بحثية خاصة بالمركز، بما يخدم مختلف القطاعات وتأثرها بتغير المناخ.