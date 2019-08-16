المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي يؤكد قصف مطار زوارة غرب البلاد

أكد الناطق باسم قوات الجيش الوطني الليبي، يوم الخميس قصف "هنجرين" في مطار زوارة غرب ليبيا.

الهنجر هو حظيرة طائرات.

ونقلت بوابة الوسط الليبية مساء اليوم عن أحمد المسماري المتحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي قوله" إن طائرات سلاح الجو العربي الليبي قامت صباح الخميس بضرب هنجرين في مطار زوارة، وتسويتهم بالأرض، وتم تفادي ضرب مهبط وصالة الركاب في المطار".

وأوضح المسماري في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" نقلته بوابة الوسط" أن القصف جاء بعد جمع المعلومات عن حركة الطائرات التركية المسيرة، تأكدنا أنها تستعمل هنجرين داخل مطار زوارة".

وأضاف"هذه رسالة إنذار لأي مكان يوجد به أي تهديد لمقدرات شعبنا أو لوحدات قواتنا المسلحة العربية الليبية".

وقالت بوابة الوسط، إن لم يتسن التأكد من تفاصيل ودوافع الهجوم من مصدر مستقل، والذي يأتي بعد ساعات من تعرض مطار معيتيقة الدولي لعدة قذائف وإغلاق المجال الجوي إلى حين إشعار آخر".

وفي وقت سابق أمس، قال شهود عيان، لــ«بوابة الوسط»، إن طائرة حربية استهدفت مهبط مطار زوارة المدني بصاروخ، صباح اليوم الخميس. وأفادت الأنباء الأولية أن صاروخين آخرين سقطا خارج المهبط، ولم يسفر القصف عن وقوع خسائر بشرية.

كانت وزارة المواصلات في حكومة الوفاق أعلنت التوقف عن منح إذن هبوط للمبعوث الأممي غسان سلامة بمطار زُوارة، ودعت على لسان وكيل الوزارة هشام بوشكيوات "سلامة لاستخدام مطار معيتيقة في طرابلس، واستخدامه أسوة بالليبيين" بحسب بوابة الوسط.