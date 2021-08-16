الكشف على 580 حالة في قافلة طبية لجامعة جنوب الوادي بنجع حمادي

نظمت جامعة جنوب الوادي، قافلة شاملة بقرية "الحلفاية" التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، في إطار المشاركة المجتمعية للجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تطوير الريف المصري.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، حرص الجامعة على المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين، مشيرا إلى أن قوافل الجامعة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب صحية واجتماعية ورياضية، بما يساهم في بناء الإنسان تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع والبيئة، إن القافلة قدمت خدماتها العلاجية بالمجان، لـ٥٨٠ حالة منها ١١٣ حالة باطنة، و٨٥ رمد، و١٣٠ عظام، و٤٠ أنف وأذن، و٨٠ نساء وتوليد، و٥٠ أطفال، و٧٧ جلدية، و٥ عصبية ونفسية، و٨ حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن الجامعة قامت خلال القافلة بتوعية المواطنين بإخطار الإدمان والمخدرات وأثرها على المجتمع، بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان.