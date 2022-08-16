الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لخوض مباراة إيسترن كومباني المقرر إقامتها ‏مساء غد الأربعاء على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين ‏للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة إيسترن كومباني، وبعد ذلك خاض الفريق ‏فقرة بدنية وتدريبات الكرة، وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف إدواردو لوبو.‏

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على مصر ‏المقاصة ‏بهدف سجله رامي ربيعة من ضربة جزاء في ‏المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي ‏we‏ السلام.‏

واختتم الأهلي مساء اليوم استعداداته لمباراة إيسترن كومباني التي تقام على استاد المقاولون ‏العرب ‏ضمن منافسات بطولة الدوري العام الممتاز.‏