سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



اختتمت فعاليات مهرجان الفنون والأسمار الرابع، لجوالة جامعة عين شمس، والمقام في المخيم الكشفي الدائم للجامعة بكلية الزراعة.

وحصد الطالب زياد محمد صالح، على لقب المسامر المثالي لجوالي جامعة عين شمس، وسط أجواء احتفالية وفنية أقيم حفل الختام بمشاركة نخبة من قادة الجوالة والوفود المشاركة.

وعلي جانب اخر نجحت كلية الآداب، في حصد جوائز المهرجان حيث حصلت على المركز الأول في جميع المسابقات، وألقاب القائد المثالي والطالبة المثالية، ومثالي عام الدورة.

وقدم الوفود المشاركة السمر الخاص بكل كلية وتضمن نخبة من الأغاني المميزة للجوالة ، وسط فرحة وسعادة المشاركين في تظاهرة فنية ومنافسة مرتفعة.