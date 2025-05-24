تحدثت السفيرة نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الهجرة السابقة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، عن تفاصيل أزمة ابنها رامي، الذي يُحاكم في الولايات المتحدة لتورطه في جريمة قتل.

وقالت خلال برنامج «الرحلة» مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر منصة DMC Plus، إن الإنسان في الابتلاء يمر بمراحل تبدأ بالصدمة والانهيار، ثم التساؤل: «لماذا أنا وأنا أساعد كل الناس!»، وصولًا إلى مرحلة الاستسلام لإرادة الله تعالى.

وأضافت: «بعد مرحلة الاستسلام تأتي مرحلة الاختيار: هل نكفر أم نتشبث برحمة ربنا، وأنا قررت اتشعبط برحمة ربنا، والحقيقة أن ربنا حنين جدًا، ففي اليوم التالي يبعث لك شيئا يواسيك ويطبطب عليك بعد الانهيار».

وأشارت إلى أن للإنسان تاريخين مهمين في حياته؛ أولهما تاريخ ميلاده، والثاني التاريخ الذي يعرف فيه لماذا جاء إلى الدنيا، متابعة: «أنا عرفت أنا جيت للدنيا بسبب أزمة رامي».

وكشفت عن تواصلها مع ابنها رامي بعد الأزمة، حيث قالت له إنه إن الله لا يأتي بشر أبدًا، ودعته لتحويل الألم إلى بركة.

وكشفت أن رامي أخبرها بأنه شعر بمرضه النفسي «الفصام» منذ كان في العاشرة من عمره، لكنه لم يخبرها بسبب عدم تفهمها، قائلة: «لما سألته قال لي مكنتيش هتفهمي وكنت هتقولي أنت محتاج تروح الكنيسة، أو أنت مش عايز تروح المدرسة، وأنا فعلا كنت بعمل كده، فرامي حط المرض جواه وسكت».

وأوضحت أنه كان هادئا جدًا في المدرسة، ما جعلهم يرونه ابنا ممتازا، لكن في الحقيقة هو كان يتألم في صمت.

وروت قصة مؤثرة عن طالب مصري يدرس في روسيا، تراجع عن قرار الانتحار بعد مروره بأزمة نفسية؛ بسبب مبادرة الدعم النفسي التي أطلقتها بعد حادثة رامي، «اتكلم مصر معاك»، مضيفة أنها أدركت الحكمة من الابتلاء بعد هذه الرسالة.

وتابعت: «أحد الطلاب يدرس في روسيا قال لي يا معالي الوزيرة، ممكن أكتب جواب لرامي قلت له طبعا كتب رسالة أنا اتخضيت بسببها، الولد كان قرر الانتحار وبيفكر في الطريقة المناسبة، يرمي نفسه ولا يتناول سم أو يفتح البوتاجاز، وكتب في الرسالة: يا رامي أنا مدين لك بحياتي.. مامتك بسببك أطلقت مبادرة للدعم النفسي، أنا قلت أجرب، ولقيت الدكتور اللي فهمني، فأنا بقول لك لولاك أنا مكنتش هبقى عايش».

وكشفت عن حديثها مع ابنها بعد الرسالة، معقبة: «قلت له نحن الآن فهمنا الحكمة، ربنا لم يختر أما عادية، واختار وزيرة، حتى تتحدث الوزيرة عن المرض والتعب النفسي، وتطالب وزير الصحة بأن يُخرِج المرضى في مستشفى العباسية في رحلة، أن كانوا لا يروا الشارع منذ ثلاثين سنة».

رامي، نجل وزيرة الهجرة السابقة، يقيم حاليًا في الولايات المتحدة ويخضع للمحاكمة بتهمة القتل.

ويُتهم رامي - المولود في 1996 والذي كان يعمل بإحدى الشركات هناك - بطعن زميل له وشخص آخر كان يقيم معه داخل شقته.

ووقعت الحادثة صباح 19 أبريل 2022، حيث تم العثور على أداة الجريمة في موقع الحادث، كما وُجد رامي مصابًا داخل الشقة، ونُقل على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج.