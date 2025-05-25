بيسيرو: أتوقع فوز الأهلي على بورتو في كأس العالم للأندية

أكد جوزيه بيسيرو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك أنه يتوقع فوز الأهلي على بورتو البرتغالي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال جوزيه بيسيرو في تصريحات لقناة أون سبورت: "أتوقع فوز النادي الأهلي على بورتو في بطولة كأس العالم للأندية 2025".

وأضاف المدرب البرتغالي: "تدريب الأهلي مُجددًا في المستقبل؟ أريد العودة إلى مصر من أجل الفوز وبغض النظر عن اسم النادي".

وتابع مدرب بورتو الأسبق: "الدوري المصري يفتقر للنظام، الاهتمام كليا للفرق الكبرى، لكن يجب توجيه الاهتمام أيضا للفرق الأخرى، يعجبني كثيرًا البنك الأهلي، ويجب منح الفرص للاعبين حتى عن طريق خروجهم للإعارة".

وأتم جوزيه بيسيرو تصريحاته قائلًا: "لا أنصح إدارة الزمالك بتجديد عقد حمزة المثلوثي، وغير حقيقي وجود خلافات بيني وبين الجزيري وناصر ماهر، هذا الثنائي أول من بعث لي رسالة بعد رحيلي".

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، مع فرق إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.