استطلاع: الأغلبية تفضل نتنياهو وتعارض إقالة جالانت

أفاد استطلاع رأي، اليوم الجمعة، أن %40 من الإسرائيليين يقولون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو المفضل لرئاسة الحكومة مقابل 39% لعضو الكنيست بيني جانتس.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية أن %47 من الإسرائيليين يعارضون إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت مقابل 27% يؤيدون ذلك، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأشار إلى أن %57 يعتقدون أن إسرائيل قادرة على التعامل مع هجوم من جبهات متعددة فقط بمساعدة واشنطن.

كما أظهر الاستطلاع أن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت سيصبح القوة الحزبية الأولى إذا عاد إلى العمل السياسي.

يشار إلى أن جانتس استقال في وقت سابق من حكومة الحرب في إسرائيل، واتهم نتنياهو بعرقلة قرارات إستراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية، داعيا إياه للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق وطنية.