منتدى الاتصال الحكومي بالإمارات يخصص برنامجا متكاملا للناشئة والشباب

كشف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024 عن أجندة فعاليات مخصصة للناشئة والشباب وطلبة الجامعات، ضمن جهوده الرامية إلى تمكين الجيل القادم من رواد الاتصال، وتتضمن الأجندة 29 جلسة نقاشية وورشة عمل متقدمة تستضيف نخبة من المتخصصين، بهدف تطوير مهارات اليافعين والشباب وتزويدهم بالخبرات والمعارف اللازمة للارتقاء بمسيرتهم المهنية.

ويخصص المنتدى، الذي يعقد يومي 4-5 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، قاعة للشباب، بالإضافة إلى تنظيم تحدي الجامعات، ومخيم الذكاء الاصطناعي، وجلسات وورش متخصصة لطلبة الإعلام والاتصال، ويفتح باب التسجيل أمام الطلبة والشباب للمشاركة وحضور الفعاليات عبر الموقع الرسمي: www.igcc.ae.

قاعة الشباب تواكب التقنيات

وتتضمن قاعة الشباب برنامجا متخصصًا لتمكين الشباب من مهارات الاتصال المستقبلية، بالتعاون مع دراية للتدريب ومركز الشباب العربي، حيث يتم تقديم 7 جلسات حوارية لتعزيز وتطوير مهارات المتحدثين المحترفين، تناقش أهمية المتحدث المستقل في تطوّر الاقتصاد، وفي منظومة القوة الناعمة، والثراء اللغوي في مرونة الاتصال الحكومي، ومتى ينجح الخطاب ومتى يفشل، وأثر الذكاء الاصطناعي على مهارات الاتصال الفردي والمؤسسي، وغيرها من الجلسات المتخصصة.

مخيم الذكاء الاصطناعي.. بيئة إبداعية متقدمة

وينظم المنتدى مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي (AISC)، الذي يشكل بيئة إبداعية لتعليم وتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي التطبيقية للطلاب والشباب، على مدار يومي 3 و4 سبتمبر بالتعاون مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف "AIJRF"، بهدف تعريف المشاركين بأسس الذكاء الاصطناعي وأهم تطبيقاته العملية.

ويهدف المخيم إلى تعليم الطلاب أسس استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة وإدارة المحتوى الحكومي والإعلامي والخدمي، وتطبيقها في إنتاج محتوى إعلامي مبتكر، حيث يكتسب المشاركون مهارات إنتاج أشكال مختلفة من المحتوى تتضمن أفلام الكرتون والموشن جرافيك، بالإضافة إلى تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وسيتم عرض الأعمال والمشروعات التي ينتجونها على لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي لاختيار المشاريع الفائزة.

تحدي الجامعات.. أفكار مبتكرة في صناعة المحتوى

ويستمر المنتدى في استقطاب الطلبة المبتكرين من خلال "تحدي الجامعات"، الذي ينعقد من 3 إلى 5 سبتمبر، بالشراكة مع جامعة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث يدعو التحدي الطلبة إلى تقديم أفكار مبتكرة حول "صناعة المحتوى" في مجال الاتصال الحكومي، بهدف تشجيعهم على تطوير حلول مبتكرة للتحديات المعاصرة، وتعزيز التعاون بين الجامعات، وتنمية قدرات الشباب في مجال الابتكار والإبداع، لإعداد جيل جديد من القادة في مجال الاتصال الحكومي.

سبع ورش استباقية في الأخلاق المهنية والتطوير والتكنولوجيا

ويوفر المنتدى من خلال برنامج الاتصال (COMMS) لطلبة الإعلام والاتصال، الذي يستمر من 26 إلى 29 أغسطس، 7 ورش عمل تفاعلية وتطبيقية تغطي ثلاثة محاور رئيسية: الأخلاق المهنية، والممارسات الاتصالية والإعلامية، والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصال الحكومي. ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة للتميز في مجال الاتصال، وتمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة.

وتشمل مواضيع الورش، التكنولوجيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والمهارات البشرية لسوق العمل العربي وكيفية تأسيس المشروعات الإعلامية، وإنتاج البودكاست لمنصات الاتصال الحكومي، وأهمية البيانات في الاتصال الحكومي، إضافة إلى ورش عن العالم الرقمي، وصحافة الموبايل، وكيفية التحقق من الأخبار والصور المفبركة.

جلسات حوارية لتنمية مهارات الأطفال والناشئة والشباب

كما يتضمن المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية التي تستهدف تنمية مهارات الأطفال والناشئة والشباب في مجالات مختلفة، من ضمنها جلسة "الجيل الجديد وصناعة المحتوى" التي تنظمها جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجلسة "نظرة الشباب إلى الانفتاح على الثقافات" التي تنظمها إدارة التنمية الأسرية وفروعها إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وجلسة "الاتصال الحكومي الرقمي.. ما بين الاستفادة من الشباب وتمكينه" التي ينظمها مجلس الشارقة للشباب، وتأتي هذه الجلسات ضمن منصتي "حديث الاتصال الحكومي" و"حوارات حكومية".

وفي إطار فعاليات المنتدى، يشارك أعضاء البرلمان العربي للطفل في جلسة حوارية بعنوان "البرلمان العربي للطفل.. منصة مبتكرة للتواصل"، للتحدث عن أسباب نجاح البرلمان العربي للطفل بمقره الدائم بإمارة الشارقة في بناء منصة للتواصل والاتصال، مع مناقشة أهمية توفير منصات حوارية للأطفال لتبادل الأفكار والمقترحات.

صناعة محتوى الأطفال

ويشهد المنتدى إطلاق منصة جديدة بعنوان "صناعة محتوى الأطفال"، مخصصة بالكامل لمناقشة تحديات وفرص إنتاج محتوى جذاب وآمن للأطفال. حيث تتضمن المنصة جلسات حوارية متنوعة من بينها "ما الحل لرهانات محتوى الطفل؟"، و"مستقبل محتوى الطفل.. بين التنافسية والقيم الثقافية"، إلى جانب جلسة "لغة الضاد في محتوى جيل الغد.. الواقع والآمال"، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية وعروض أفلام متنوعة.