نجاة مسئولين لبنانيين من الموت بعد تعرضهما لإطلاق نار من قوات إسرائيلية

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم السبت، بنجاة مسؤولَين لبنانيين من الموت بعد تعرضهما لإطلاق نار من قوات إسرائيلية في جنوب لبنان.

وأوضحت الوكالة، أن رئيس بلدية الماري يوسف فياض "نجا بأعجوبة بعد تعرضه لرشقة رشاشة من القوات الإسرائيلية مرّت فوق رأسه بينما كان برفقة موظف في مجلس الجنوب عند مفرق العباسية - المجيدية".

وتحتفظ إسرائيل بقوات في مواقع بجنوب لبنان بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحابها بالكامل في فبراير الماضي، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن تبادلت الضربات مع حزب الله، كما تواصل شن غارات جوية على مناطق في جنوب البلاد وشرقها.