بوتين: الحرب في أوكرانيا لم تكن لتندلع لو كان ترامب في البيت الأبيض

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، إن الحرب في أوكرانيا ما كانت لتندلع لو كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض آنذاك.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقب قمة في أنكوراج، ألاسكا، أكد على علاقته الجيدة مع ترامب، وقال إن موسكو "مهتمة حقًا" بإنهاء الأزمة.

وأكد بوتين، أيضا أن هناك فرصا لعلاقات اقتصادية أقوى مع الولايات المتحدة. وفي حديثه إلى جانب ترامب، أقر بأن التجارة بين البلدين لا تزال رمزية إلى حد كبير، لكنه قال إنها نمت بنسبة 20% في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأضاف أن الشراكة الاستثمارية بين الولايات المتحدة وروسيا تنطوي على إمكانات كبيرة.