مقاتلون دروز سوريون يظهرون بسترات إسرائيلية خلال احتجاجات بالسويداء

وُثِّق مقاتلون دروز في مدينة السويداء السورية، المعقل التاريخي للطائفة الدرزية، وهم يرتدون سترات واقية تحمل علم إسرائيل خلال مظاهرة كبيرة طالبت بـ"الحق في تقرير المصير" والانضمام إلى إسرائيل.

وذكرت مصادر محلية أن المعدات العسكرية الإسرائيلية، التي تمت خياطتها في جوليس "شمال إسرائيل"، كانت جزءا من المساعدات الإنسانية الأخيرة المرسلة إلى جبل الدروز، بهدف توفير الحماية لأبناء الطائفة الدرزية.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون دروز في السويداء قيام المشاركين بتبديل علم سوريا بعلم إسرائيل، وتمزيق لافتة كتب عليها الاسم الرسمي للطائفة الدرزية بسبب إدراج كلمة "مسلمين"، وذلك بتوجيه من الزعيم الروحي للطائفة، الشيخ حكمت الحجري، المعروف بانتقاداته لنظام الحكم الإسلامي في دمشق، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه نظام الأسد يسعى لإيجاد حلول للأزمة مع الطائفة الدرزية بعد أحداث العنف والدماء في جنوب سوريا، بينما أشرف الهلال الأحمر السوري على إيصال 450 طنا من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر اللبناني.