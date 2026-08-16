ولاية إنديانا الأمريكية: وفاة 5 أشخاص جراء اجتياح الطقس السيء للولاية

أعلنت السلطات في ولاية إنديانا الأمريكية عن وفاة خمسة أشخاص على الأقل جراء العواصف الشديدة والفيضانات التي اجتاحت الولاية هذا الأسبوع، فيما عمل أول المستجيبين من أجل إنقاذ المزيد من الأشخاص يوم السبت من المياه التي يرتفع منسوبها في أحياء على طول نهر وايت في إنديانابوليس عاصمة الولاية .

وشهدت الولاية على مدار الأسبوع الماضي أمطارا غزيرة، مما أدى لارتفاع منسوب المياه في الأنهار إلى مستويات قياسية ودفع السكان إلى البحث عن أراضٍ أكثر ارتفاعاً. وأعلنت أكثر من عشرة مقاطعات عن كوارث محلية، مع تركز معظم الأضرار الأخيرة على طول الممرات النهرية من مقاطعة هاميلتون والمتجهة إلى الضواحي الشمالية لإنديانابوليس.

وأكد حاكم الولاية مايك براون يوم السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الموافقة على طلب للحصول على موارد اتحادية للمساعدة في الاستجابة للفيضان والتعافي من آثاره.

وقال عمدة إنديانابوليس جو هوجسيت إن المدينة تشهد أشد فيضاناتها منذ أكثر من 30 عاما، مشيرا إلى أن الظروف كانت تتغير بسرعة. وأخليت مئات المنازل في الأحياء التي كانت تقع بين النهر والقنوات الموازية يوم السبت، حيث استخدم مستجيبو الطوارئ القوارب لإنقاذ الأشخاص الذين كانوا محاصرين بالفعل.

وقدرت ريتا رايث، المتحدثة باسم إدارة إطفاء إنديانابوليس، عدد عمليات الإنقاذ بـ 95 شخصا و45 حيوانا أليفا حتى وقت متأخر من بعد الظهر. وكان موظفو الإرسال قد تلقوا مئات المكالمات لطلب الخدمة طوال اليوم.

وأفاد مكتب الحاكم أن أكثر من 350 عملية إخلاء حدثت في مقاطعة ديلاوير، وأن مجتمعا سكنيا متنقلا لكبار السن في مقاطعة تيبتون كان يخلى. كما كانت عمليات الإنقاذ والاطمئنان على السلامة تجري في مقاطعة فاييت.

وقالت سلطات إنديانا يوم السبت إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص لاقوا حتفهم نتيجة للطقس القاسي على مدار الأسبوع الماضي. ويشمل ذلك صبيا قتل عندما سقطت شجرة على منزله، وامرأة جرفتها المياه بعد أن قادت سيارتها إلى مياه الفيضانات، ومراهق أبلغ عن فقدانه بعد قفزه في نهر يوم الأربعاء.

وقال براون في بيان صدر يوم السبت: "قلبي مع عائلات وأحباء المواطنين الخمسة من سكان إنديانا الذين فقدناهم وكل عائلة تغيرت حياتها بسبب هذه العواصف. يرجى الاستمرار في أخذ الفيضانات على محمل الجد والابتعاد عن مياه الفيضانات".

وقال جاكوب سبنس، مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة ماريون، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب): "هذا أحد أنواع الفيضانات التي تحدث مرة واحدة في العمر. لذا نعم، هذا حدث غير مسبوق، وللأسف نسجل أرقاما قياسية جديدة".

وأفادت الهيئة الوطنية للطقس أن أكثر من 11 بوصة (28 سنتيمتراً) من الأمطار سقطت على مدار يومين في بعض المناطق. وبلغ نهر وايت ذروته عند أكثر من 24 قدماً (32ر7 مترا) في مجتمعات أندرسون ونوبلسفيل، متجاوزاً الأرقام القياسية المسجلة في عام 1913.