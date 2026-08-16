العاصفة لالا تشتد وتتحول إلى إعصار يتجه نحو جزيرة هاواي الكبرى

تعرضت الجزيرة الكبرى في هاواي يوم السبت للتهديد بأول ضربة مباشرة محتملة من إعصار منذ 155 عاما مع انطلاق الإعصار "لالا" في المحيط الهادئ وضربه المنطقة برياح قوية وأمواج وأمطار.

وأعلن المركز الوطني للأعاصير أن سرعة الرياح القصوى المستقرة لإعصار "لالا" ارتفعت لتصل إلى 75 ميلا في الساعة (120 كيلومترا في الساعة)، ليصبح إعصارا من الفئة الأولى. ومن المتوقع أن يتحرك مركز الإعصار ليقترب من الطرف الجنوبي للجزيرة أو يمر فوقه بحلول مساء السبت، مسلطا أشد رياحه على المنحدرات البركانية التي ترتفع آلاف الأقدام فوق سطح البحر.

وقال الحاكم جوش جرين، مشيرا إلى هطول أمطار بمعدل بوصتين (5 سنتيمترات) في الساعة، إن "على الناس الاحتماء في أماكنهم الآن".

يحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن المرتفعات في الجزيرة – التي يهيمن عليها بركان مونا كيا، قد تشهد هطول أمطار غزيرة تصل معدلاتها إلى 25 بوصة (5ر63 سنتيمترا).وقد تنذر هذه الأمطار بانهيارات طينية كارثية تهدد حياة السكان في مناطق جبلية نائية تقطنها تجمعات سكنية تفتقر للبنى التحتية والمرافق العامة.

وفي وقت سابق، وصف الحاكم الإعصار بأنه "عاصفة هائلة"، قادرة على التسبب في فيضانات مدمرة وحتى إمكانية اندلاع حرائق غابات تثيرها الرياح القوية عبر سلسلة الجزر. وانقطعت الكهرباء عن نحو 20% من المشتركين في الجزيرة الكبرى، وفقا لموقع باور أوت إيدج دوت يو إس.

كانت الجزيرة الكبرى تحت تحذير من إعصار، وصدرت تحذيرات من عواصف استوائية لجزر ماوي ومولوكاي ولاناي وكاهولوي وأواهو وكوايي ونيهاو.

وضرب إعصار من الفئة الثالثة الطرف الشمالي الشرقي للجزيرة الكبرى عام 1871، وفقا لبحث أجراه عالم غلاف جوي بجامعة هاواي. وقالت فانيسا ألمانزا، وهي عالمة أرصاد جوية في الهيئة الوطنية للطقس في هونولولو، إن أحدث التوقعات تشير إلى أن لالا سيضرب "بالقرب الشديد من الطرف الجنوبي للجزيرة الكبرى".

وفتحت الملاجئ، وألغيت الفعاليات، وتم دعوة أصحاب المزارع على ترك ماشيتهم في المراعي بدلا من الهياكل التي قد تنهار. وقالت ألمانزا: "الأمر لا يتطلب الوصول إلى البر لإحداث الدمار".

وتوقع مركز الأعاصير هطول أمطار تتراوح بين 8 إلى 12 بوصة (3ر 20 إلى 5ر30 سنتيمترا) من إجمالي الأمطار عبر ماوي والمناطق المنخفضة في الجزيرة الكبرى، ومن 4 إلى 6 بوصات (2ر10 إلى 2ر15 سنتيمتراً) عبر سلسلة الجزر.

ولا يزال العديد من سكان هاواي يتعاملون مع تبعات الفيضانات المدمرة التي وقعت في مارس/آذار الماضي. ويشعر المزارعون الذين لا يزالون يتعافون بالقلق من وقوع المزيد من الأضرار، وفقا لمدير مكتب مزارعي هاواي براين مياموتو.