وزير الدفاع الياباني يزور أستراليا والهند هذا الأسبوع

ذكرت وزارة الدفاع اليابانية، أن وزير الدفاع شينجيرو كويزومي سيزور أستراليا والهند هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع نظيريه، بهدف تعزيز التعاون الأمني، بما في ذلك التطوير المشترك للمعدات الدفاعية.

وبعد وصوله إلى كانبرا بعد غد الثلاثاء، سيجري كويزومي محادثات مع وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز بشأن التطوير المشترك لسفينة جديدة وأساسها فرقاطة يابانية متقدمة من فئة موجامي، حسب صحيفة جابان توداي اليوم الأحد.

وسيتوجه كويزومي بعد ذلك إلى نيودلهي لعقد أول اجتماع مع وزير الدفاع الهندي راجناث سينج يوم الخميس المقبل. وستشمل مناقشاتهما التطوير المشترك للطائرات المسيرة، استنادا إلى اتفاق قمة الذي تم إبرامه في يوليو لتعزيز التعاون في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية لأمن الملاحة البحرية بالإضافة إلى ترتيبات لما يعرف باجتماع "اثنين زائد اثنين" بين وزيري الخارجية والدفاع بحلول نهاية العام.

ومن المقرر أيضا أن يزور كويزومي قاعدة بحرية هندية خلال فترة إقامته حسب وزارة الدفاع اليابانية.