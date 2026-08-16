أمريكا: القبض على شاب على صلة بحادث إطلاق نار في جامعة ولاية فرجينيا

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ألقت الشرطة الأمريكية يوم السبت القبض على شاب، 19 عاما، لصلته بإطلاق نار في جامعة ولاية فرجينيا أسفر عن إصابة 5 أشخاص.