 أمريكا: القبض على شاب على صلة بحادث إطلاق نار في جامعة ولاية فرجينيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا: القبض على شاب على صلة بحادث إطلاق نار في جامعة ولاية فرجينيا

د ب أ
نشر في: الأحد 16 أغسطس 2026 - 4:13 ص | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2026 - 4:13 ص

 ألقت الشرطة الأمريكية يوم السبت القبض على شاب، 19 عاما، لصلته بإطلاق نار في جامعة ولاية فرجينيا أسفر عن إصابة 5 أشخاص.


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